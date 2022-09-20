Коста назвал причину, по которой Чимаев провалил взвешивание на UFC 279

Бразильский боец Пауло Коста заявил, что швед Хамзат Чимаев провалил взвешивание на турнире UFC 279 из-за него.

«Я украл его сон, кепку и главный бой. Я всё у него украл. Чимаев, ты должен что-нибудь сделать. Я украл твой сон, твоё взвешивание. Ты был взволнован, типа: «Я не смогу сделать вес, я умру», — заявил боец на YouTube-канале The MMA Hour.

Напомним, что Чимаев должен был сразиться с Нейтом Диазом на UFC 279. Но из-за того, что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холлэндом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арсе.

Диаз в главном бою вечера успешно применил удушающий приём «гильотина» и победил Тони Фергюсона.

Ранее Дана Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева фанатами.