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Коста назвал причину, по которой Чимаев провалил взвешивание на UFC 279

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Бразильский боец Пауло Коста заявил, что швед Хамзат Чимаев провалил взвешивание на турнире UFC 279 из-за него.
Коста назвал причину, по которой Чимаев провалил взвешивание на UFC 279
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Я украл его сон, кепку и главный бой. Я всё у него украл. Чимаев, ты должен что-нибудь сделать. Я украл твой сон, твоё взвешивание. Ты был взволнован, типа: «Я не смогу сделать вес, я умру», — заявил боец на YouTube-канале The MMA Hour.

Напомним, что Чимаев должен был сразиться с Нейтом Диазом на UFC 279. Но из-за того, что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холлэндом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арсе.

Диаз в главном бою вечера успешно применил удушающий приём «гильотина» и победил Тони Фергюсона.

Ранее Дана Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева фанатами.

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