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Источник: Фёдор Емельяненко может сразиться с экс-чемпионом UFC Силвой

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести свой последний поединок с бразильцем Андерсоном Силвой.
Источник: Фёдор Емельяненко может сразиться с экс-чемпионом UFC Силвой
  • РИА Новости

«Скотт Кокер только что сказал нам, что он звонил представителю Андерсона Сильвы пару месяцев назад и предложил ему бой против Фёдора Емельяненко. Силва сказал, что хочет провести ещё один бой в ММА в Японии, он собирается вернуться», — сообщил журналист Ариэль Хелвани в социальной сети.

Прощальный бой 40-летнего российского бойца организует Bellator.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко хочет провести прощальный бой в январе 2023 года.

 

 

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