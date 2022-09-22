Команда Чимаева — Хабибу: у тебя тоже были ошибки
- AP
«Я не согласен. С первого дня Хамзата окружали друзья и одноклубники — мусульмане, такие как я, а также люди многих других религий и происхождения», — написал Мадади в соцсетях.
Он добавил, что быть мусульманином не значит быть совершенным и безупречным. Он не согласен с тем, что мусульманское окружение делает человека идеальным.
«Важнее иметь вокруг людей, которые будут заботиться о тебе в плохие и хорошие времена, вне зависимости от их убеждений и вероисповедания. И у Хамзата они есть», — добавил иранец.
Он отметил, что только команда знает, по каким причинам Чимаев не смог сделать вес к турниру.
«Если такой большой чемпион, как ты, извлёк выводы после того, как не сделал вес, не сомневаюсь, что наш брат Хамзат сделает то же самое», — заключил Мадади.
Напомним, что Чимаев должен был сразиться с Нейтом Диазом на UFC 279. Но из-за того, что не смог сделать вес, провёл бой с Кевином Холлэндом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом Д'Арсе.
Диаз в главном бою вечера успешно применил удушающий приём «гильотина» и победил Тони Фергюсона.
Ранее Дана Уайт прокомментировал освистывание Хамзата Чимаева фанатами.