«На данном этапе ждать послаблений не приходилось»: сборная России не примет участия в жеребьёвке квалификации Евро-2024

Россия пропустит жеребьёвку чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщили в РФС, сославшись на решение УЕФА о приостановке выступлений российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации. Как сказал наставник национальной команды Валерий Карпин, вердикт был ожидаемым, и он не повлияет на дальнейшие планы коллектива. В свою очередь, заслуженный тренер страны Борис Игнатьев отметил, что на данном этапе не приходилось рассчитывать на благоприятное развитие ситуации.

Через несколько дней сборная России по футболу проведёт первый матч в 2022 году. В Бишкеке подопечные Валерия Карпина сыграют с соперниками из Киргизии, но выйдут на поле явно не в лучшем расположении духа. Ведь 20 сентября стало окончательно известно, что вслед за мундиалем в Катаре национальная команда пропустит и Евро-2024 в Германии.

«Сборная России не примет участия в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступлений российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», — говорится в опубликованном на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) сообщении.

Как отметили в организации, данный вердикт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был оспорен в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако в Лозанне отказали в удовлетворении апелляции.

«В настоящее время союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», — добавили в РФС.

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Тема недопуска России к жеребьёвке Евро-2024 возникла на прошлой неделе. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подтвердил, что организация обратилась в УЕФА с требованием не разрешить отечественной команде участвовать в церемонии и тем самым лишить её возможности отобраться на второй крупный международный турнир подряд. И хотя некоторые эксперты всерьёз сомневались, что Европейский союз прислушается к этой просьбе, итог оказался неутешительным. Таким образом, даже если в ближайшие несколько месяцев отстранение от соревнований будет снято, шанс квалифицироваться на соревнования в Германии вряд ли представится.

Одним из первых новость о недопуске к жеребьёвке прокомментировал главный тренер сборной Валерий Карпин, приступивший вместе с подопечными к подготовке к товарищеской встрече с Киргизией. По словам наставника, вердикт УЕФА не скажется на планах национальной команды.

«Ничего не поменялось. Даже если нескоро вернёмся. Надо быть готовыми. Моё мнение не изменилось. Когда мне начали названивать человек 50, то понял — что-то случилось. И увидел новость. А вы ждали другого? Да, надеялись, но неожиданностью решение не было. Как отреагировали игроки? У них была теория и тренировка», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Впоследствии информация дошла и до футболистов, чья реакция была более эмоциональной. Как сказал нападающий «Спартака» Александр Соболев, в нынешних условиях российским спортсменам всё сложнее сохранять предельный уровень мотивации, но подчеркнул, что о развитии команды забывать нельзя.

«Тяжело отвечать на вопрос про отстранение. Только узнал от вас. Мы играем ради еврокубков, сборной. А теперь этого нет. Но будем стараться мотивировать себя. Собираться всё равно надо. Много новых ребят, кто-то заканчивает. Нужно встречаться», — заявил Соболев.

В похожем ключе высказался и его коллега по амплуа Фёдор Чалов. По словам нападающего ЦСКА, он не был удивлён развитием ситуации и отметил, что спортсменам необходимо абстрагироваться от внешних раздражителей и продолжать готовиться к выезду в Бишкек.

«Мы футболисты и хотим играть в футбол. Пока не сильно расстроены — наверное, потом придёт осознание. Это было в целом ожидаемо. Поэтому готовимся к Киргизии. Много новых ребят, тренер, требования. Это и игровые моменты. Другая тактика. Нужно приспосабливаться», — выразил мнение Чалов.

Неудивительно, что в российском футбольном сообществе вердикт УЕФА был воспринят негативно, хотя большинство и не рассчитывало на другой исход. Отстранение не стало сюрпризом ни для бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года Андрея Аршавина, ни для бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса. По мнению экс-хавбека «Сельты» Александра Мостового, надеяться на положительный результат было невозможно, ведь в настоящий момент весь отечественный спорт находится под санкциями.

«Это было нереально. Жеребьёвка в октябре — и нас бы вдруг ни с того ни с сего допустили. У нас же все виды спорта забанены. Если бы сейчас УЕФА открыл футбол, то и другие надо открывать. Кто на это пойдёт?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

Не верил в чудо и бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев. По его словам, к позиции УЕФА он относится негативно, но иначе всё сложиться вряд ли могло.

«Было понятно, что на данном этапе ждать послаблений не приходилось. Посмотрите, какая была реакция на организацию товарищеского матча с Боснией и Герцеговиной. Спортсмены выражают недовольство этим фактом. Кто-то хочет принимать участие в этой встрече, кто-то нет», — сказал Игнатьев RT.

Согласился с ним и заслуженный тренер страны Гаджи Гаджиев. Президент махачкалинского «Динамо» понимал, что УЕФА вряд ли пойдёт против течения и выразит поддержку России.

«Ожидал, что всё завершится именно так. На основании реакции, которую мы видим со стороны ЕС, США, которые оказывают серьёзное влияние на всю жизнь нашего мира. Давно понятно, что все решения являются политическими. И было несерьёзно ожидать, что в этой ситуации всё сложится иным образом», — заявил RT Гаджиев.

В то же время бывший хавбек ЦСКА Александр Гришин надеялся на благосклонность со стороны футбольных организаций.

«Честно признаться, думал, что ФИФА и УЕФА по-другому взглянут на эту проблему, сделают иные выводы и сборная России будет допущена к жеребьёвке чемпионата Европы. Однако было принято другое решение. Безусловно, это всё очень печально», — сказал Гришин.

При этом большинство экспертов сходятся в одном: команда должна продолжать работать, несмотря на отстранение. Это включает в себя как проведение тренировочных сборов, так и товарищеских встреч. При этом речь может идти как о спаррингах с представителями других конфедераций, так и с местными клубами.

«Необходимо готовиться, а для этого — иметь постоянную соревновательную практику. Причём не только на клубном уровне. Спортсменов необходимо собирать вместе и давать им налаживать взаимопонимание друг с другом. Неважно, кто будет соперником в этих товарищеских матчах, «Спартак» или «Зенит». Одним словом, необходимо продолжать выделять футболистов, которые будут стремиться в эту сборную. Объяснить, что она существует прямо здесь и сейчас, а не когда отстранение будет снято. В противном случае поезд уйдёт», — считает Игнатьев.

В свою очередь, Гришин уверен, что в связи с нынешним положением дел тренерскому штабу сборной необходимо думать не только о будущих спаррингах, но и о развитии коллектива в целом.

«Безусловно, нужно проводить товарищеские матчи, оставаться активными… Возможно, стоит заняться процессом омоложения. В 2024 году некоторые члены коллектива уже достигнут солидного по футбольным меркам возраста и не факт, что они будут конкурентоспособны к 2026-му», — сказал Гришин.

В то же время эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может иметь далекоидущие последствия. В частности, заставить некоторых спортсменов задуматься о выступлениях за другие страны. При этом тот же Игнатьев полагает, что это явление вряд ли будет иметь массовый характер.

«Частные моменты неизбежны, но предотвратить это невозможно. Люди хотят играть. И сейчас достаточно примеров, когда наши спортсмены представляют другие сборные — те же Эдуард Сперцян, Хорен Байрамян. Здесь нет ничего криминального. Цель любого футболиста — выступать в Лиге чемпионов и за национальную команду. Это деньги, это престиж. Со своей стороны, нам нужно делать всё возможное, чтобы они массово не уходили в другие сборные. Но если это настоящий российский футболист, то он останется. Другие пусть уходят», — заключил специалист.

В свою очередь, Гаджиев назвал «тяжёлым ударом» для любого футболиста отсутствие возможности представлять свою страну на международной арене. Но при этом подчеркнул, что переход россиян в состав других сборных его не расстраивает.

«Массового оттока из РПЛ не будет, просто в отдельных турнирах некоторые спортсмены могут решить выступать за другие сборные. Если говорить о странах СНГ, то я всё равно смотрю на них как на близкие нам. Посмотрите, сколько в России живёт армян, грузин, азербайджанцев, киргизов. Не вижу ничего плохого, если некоторые футболисты будут выступать за эти сборные. Ведь они всё равно останутся в РПЛ. Негативно я смотрю на решение ФИФА и УЕФА, политические постановки. А это оцениваю нормально», — добавил функционер.