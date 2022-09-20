Без вызова от Карпина: почему защитник «Динамо» Сазонов решил выступать за сборную Грузии

Футболист «Динамо» Саба Сазонов, имеющий двойное гражданство, принял решение выступать за Грузию. Тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов возмутился, что 20-летний защитник слишком поздно сообщил об этом РФС. Однако, по словам отца спортсмена Андрея Сазонова, сын никогда не давал согласия играть за российскую молодёжку, а вызов пришёл в тот момент, когда уже была достигнута договорённость с грузинской стороной. При этом он признал, что на решение повлияло невключение в расширенный список основной сборной Валерием Карпиным.

Новость о том, что защитник «Динамо» Саба Сазонов отправился в молодёжную сборную Грузии, впервые появилась в понедельник в официальном Telegram-канале бело-голубых. Как выяснилось позже, футболиста в это время ждали в стане российской молодёжки. Как заявил старший тренер команды Михаил Галактионов, 20-летний игрок получил вызов ещё на прошлой неделе. По окончании очередного тура РПЛ все приглашённые спортсмены прибыли на базу в Новогорске — за исключением динамовца.

«В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения по отношению к сборной России», — цитирует Галактионова ТАСС.

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Спортсмен родился в Санкт-Петербурге, его отец — россиянин, а мать — грузинка, поэтому у молодого человека двойное гражданство. Саба с детства часто бывает в Грузии, свободно говорит на грузинском. Однако футболом он начал заниматься в России — в легендарной петербургской школе «Смена», которая затем стала называться академией «Зенита». Из второй команды сине-бело-голубых в летнее трансферное окно 2021 года он перешёл в «Динамо».

Уже тогда к защитнику проявляли интерес обе федерации, но до конкретных действий дело не доходило.

«Конечно, хотелось бы заиграть за сборную России, потому что я воспитанник именно российской школы футбола», — говорил Саба в одном из интервью в январе.

По словам отца спортсмена Андрея Сазонова, тогда они с сыном ждали вызова в молодёжную сборную от РФС, но с их стороны поступали лишь формальные запросы — на данные паспорта и размер формы. А в нынешнем сезоне появилась надежда попасть и в главную команду, возглавляемую Валерием Карпиным.

«В 2021 году первое именно конкретное предложение поступило от сборной Грузии. Федерация Грузии встречалась с Сабой на уровне высокопоставленных чиновников, которые говорили с ним, убеждали его, обрисовывали перспективы. Со стороны сборной России такого не было. Последней каплей в принятии решения стал тот факт, что Саба не попал в расширенный список основной сборной», — цитирует Сазонова-старшего «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что до 19 сентября динамовец не получал вызова и в молодёжку, как утверждает Галактионов.

«Сегодняшний вызов был формальностью. Он поступил уже после того, как Саба принял решение играть за Грузию. Поэтому на сегодняшний вызов сборной России мы ответили отказом», — подчеркнул отец футболиста, добавив, что не в правилах их семьи отказываться от предварительных договорённостей.

На выбор, безусловно, повлияло и отстранение российских команд от международных турниров. А со сборной Грузии динамовец уже в будущем году сможет сыграть на молодёжном чемпионате Европы.

«В первую очередь я думаю об интересах игрока. Сам Саба хочет играть в футбол. Вы сами понимаете, какая сейчас ситуация со сборной России», — заметил отец спортсмена.

При этом, как пояснил спортивный юрист Юрий Зайцев, у Сазонова пока остаётся теоретическая возможность в будущем сыграть под триколором: если он выступит лишь за молодёжную команду Грузии, а не за основную, то с разрешения ФИФА один раз сможет сменить спортивное гражданство.

«Если он сыграет официальный матч за главную сборную Грузии, то вариантов потом поменять сборную практически нет. Есть исключения, которые практически никогда не работают», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

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В российской футбольной среде встретили решение Сазонова с сожалением, но без осуждения. Так, бывший тренер молодёжки Игорь Колыванов предположил, что динамовец хочет выступать на чемпионатах Европы и мира.

«Не знаю, может, «поддушивают», может быть, какое‑то давление… Может, родственники давят. Мне больно, когда люди разъезжаются. Конечно, ситуация такова, что мы не знаем, когда вернёмся на международные соревнования. Видимо, он хочет сыграть в отборочных турнирах. В общем, это непростой вопрос, ответ тут тоже непростой», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков, в свою очередь, пожелал удачи молодому спортсмену и отметил, что в нынешних обстоятельствах выступление за грузинскую сборную — это карьерный рост.

«Чем больше и лучше он будет играть за молодёжную сборную Грузии, тем лучше он будет играть за «Динамо». Здесь всё взаимосвязано. Не вижу никаких проблем. Его решение оправданно», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

А ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв предложил не придавать этой новости никакого значения. Он признался, что никогда не слышал о таком игроке, как Сазонов.

«Пускай играет за Грузию. Что, обращать на это внимание? Это разве Пеле или Марадона? Зачем это вообще обсуждать? Даже не хочу и думать об этом», — заявил бывший армеец.

С пониманием к выбору футболиста отнёсся даже депутат Госдумы Роман Терюшков, известный своей принципиально жёсткой позицией относительно спортсменов, переходящих под флаги других государств. Он отметил, что игрок не менял гражданство, а имел два паспорта большую часть жизни.

«Он решил играть за Грузию. Это его право. Сазонов не предатель. Теперь он просто должен считаться легионером. А так ничего страшного не произошло. Я называл предателями тех, кто, будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны», — приводит слова Терюшкова Sport24.