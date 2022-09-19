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Колосков назвал оправданным решение Сазонова выступать за сборную Грузии

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.
Колосков назвал оправданным решение Сазонова выступать за сборную Грузии
  • РИА Новости

«Молодёжная сборная Грузии участвует в больших международных соревнованиях. Это карьерный рост профессионального футболиста. Дай бог ему удачи. Чем больше и лучше он будет играть за молодёжную сборную Грузии, тем лучше он будет играть за «Динамо», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что выступления футболиста за сборную и за «Динамо» взаимосвязаны. По его словам, решение футболиста оправданно.

19 сентября появились сообщения, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на информацию, что Сазонов решил выступать за сборную Грузии.

 

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