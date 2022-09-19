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Терюшков — о решении Сазонова выступать за Грузию: ничего страшного не произошло, он не предатель

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Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на информацию, что защитник «Динамо» Саба Сазонов решил выступать за сборную Грузии.
Терюшков — о решении Сазонова выступать за Грузию: ничего страшного не произошло, он не предатель
  • РИА Новости

«Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное — России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов не предатель. Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в РПЛ. А так, ничего страшного не произошло», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он также подчеркнул, что называл предателями тех спортсменов, которые являлись спортсменами сборной России и принимали решение выступать за недружественные страны. По его словам, Грузия в данный перечень стран не входит.

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о решении Сазонова выступать за сборную Грузии.

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