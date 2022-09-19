Терюшков — о решении Сазонова выступать за Грузию: ничего страшного не произошло, он не предатель

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на информацию, что защитник «Динамо» Саба Сазонов решил выступать за сборную Грузии.

«Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное — России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов не предатель. Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в РПЛ. А так, ничего страшного не произошло», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он также подчеркнул, что называл предателями тех спортсменов, которые являлись спортсменами сборной России и принимали решение выступать за недружественные страны. По его словам, Грузия в данный перечень стран не входит.

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о решении Сазонова выступать за сборную Грузии.