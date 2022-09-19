военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Орещук — о Сазонове: для сборной России — это не потеря, как и для «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о решении защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.
Орещук — о Сазонове: для сборной России — это не потеря, как и для «Динамо»
  • РИА Новости

«Для сборной России — это не потеря, как и для «Динамо». Теперь он будет иностранцем, а иностранцы должны быть сильнее русских, а он не сильнее Кутицкого», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днём».

Он также подчеркнул, что на данный момент, если будет выбор между Сазоновым и Александром Кутицким, то должен играть российский футболист.

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за молодёжную сборную Грузии. Футболист отправился в расположение команды.

В текущем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший футболист и тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на решение защитника Сазонова выступать за сборную Грузии, а не России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить