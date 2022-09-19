Орещук — о Сазонове: для сборной России — это не потеря, как и для «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о решении защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Для сборной России — это не потеря, как и для «Динамо». Теперь он будет иностранцем, а иностранцы должны быть сильнее русских, а он не сильнее Кутицкого», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днём».

Он также подчеркнул, что на данный момент, если будет выбор между Сазоновым и Александром Кутицким, то должен играть российский футболист.

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за молодёжную сборную Грузии. Футболист отправился в расположение команды.

В текущем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший футболист и тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на решение защитника Сазонова выступать за сборную Грузии, а не России.