Петрушин посоветовал Сазонову не торопиться с выбором сборной

Бывший футболист и тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на решение защитника московской команды Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии, а не России.

«Мы сейчас не в том положении, чтобы кого-то уговаривать. Я бы посоветовал Сазонову не спешить, взвесить все за и против и принять правильное решение. Если Сазонов точно будет уверен, что будет играть в сборной Грузии, то у него появится больше шансов засветиться на международной арене», — приводит слова Петрушина «РБ Спорт».

Он также заявил, что любой футболист, выступающий в России, смотрит на Запад и хочет выступать там и проверить себя. По его словам, Сазонов не потеря для национальной сборной, потому что ему не хватает скорости и он не так хорош в организации атак.

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов выразил недовольство поведением Сазонова, который решил отправиться в расположение молодёжной сборной Грузии, несмотря на включение в состав национальной команды России.