Галактионов — о решении Сазонова выступать за сборную Грузии: мы не приемлем такого поведения

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов выразил недовольство поведением российского защитника «Динамо» Сабы Сазонова, который решил отправиться в расположение молодёжной сборной Грузии, несмотря на включение в состав национальной команды России.

«Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Он также заявил, что в понедельник утром сообщил менеджеру сборной, что не приедет, хотя до последнего находился на связи с административным штабом.

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал новость, что Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.