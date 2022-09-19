Галактионов — о решении Сазонова выступать за сборную Грузии: мы не приемлем такого поведения
- Gettyimages.ru
«Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», — приводит слова Галактионова ТАСС.
Он также заявил, что в понедельник утром сообщил менеджеру сборной, что не приедет, хотя до последнего находился на связи с административным штабом.
19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.
В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал новость, что Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.