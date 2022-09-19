Кобелев — о решении Сазонова выступать за сборную Грузии: это его личный выбор
- РИА Новости
«Это его личный выбор. Мы ничего сделать не можем. Человек принимает решение, которое влияет на его жизнь. Он думал, прежде чем принять решение. Выбрал — значит выбрал. Флаг ему в руки! Пусть играет за Грузию», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».
19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.
В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее Кобелев прокомментировал поражение столичной команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».