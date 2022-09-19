Кобелев — о решении Сазонова выступать за сборную Грузии: это его личный выбор

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал новость, что защитник бело-голубых Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.

«Это его личный выбор. Мы ничего сделать не можем. Человек принимает решение, которое влияет на его жизнь. Он думал, прежде чем принять решение. Выбрал — значит выбрал. Флаг ему в руки! Пусть играет за Грузию», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Кобелев прокомментировал поражение столичной команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».