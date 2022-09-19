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Кобелев — о решении Сазонова выступать за сборную Грузии: это его личный выбор

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал новость, что защитник бело-голубых Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.
Кобелев — о решении Сазонова выступать за сборную Грузии: это его личный выбор
  • РИА Новости

«Это его личный выбор. Мы ничего сделать не можем. Человек принимает решение, которое влияет на его жизнь. Он думал, прежде чем принять решение. Выбрал — значит выбрал. Флаг ему в руки! Пусть играет за Грузию», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Кобелев прокомментировал поражение столичной команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

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