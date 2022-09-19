«Похоже на какой-то фейк»: зачем бразильцам Малкому и Клаудиньо российское гражданство

Сообщается, что Малком и Клаудиньо начали процесс оформления российского гражданства. По информации журналистов, это делается для снижения налогов. При этом за сборную страны они выступать, скорее всего, не смогут, поскольку принимали участие в Олимпиаде в Токио. Однако в главной национальной команде Бразилии хавбеки «Зенита» на поле ни разу не выходили. Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв назвал появившиеся новости фейком, а бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин объяснил, почему в этом нет ничего страшного.

Новость о возможном получении российского гражданства бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо вызвала резонанс, хотя показалась неправдоподобной. Однако в ряде спортивных Telegram-каналов уже раскрыли подробности происходящего. Якобы, процесс запущен, а целью стал уход от части налогов.

Любопытно, что агент игроков Луис Фернандо Гарсия слухи не опроверг, в то же время подчеркнув: его подопечным всё нравится в России.

«У меня нет информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу… Малкома и Клаудиньо полностью устраивает их положение в «Зените». В том числе и финансовое. Они лучшие игроки лиги и счастливы приносить пользу своему клубу», — сказал агент в интервью Metaratings.

При этом речь о смене спортивного гражданства, скорее всего, всё-таки не идёт, поскольку оба выступали за олимпийскую сборную Бразилии на Играх-2020 в Токио. Малком принял участие во всех шести матчах, а в финале забил победный мяч в ворота Испании и принёс стране золотые медали. Клаудиньо также неоднократно выходил на поле.

Вслед за завоеванием наград высшей пробы на Олимпиаде последовал вызов в основную национальную команду страны на матчи отборочного этапа чемпионата мира в Катаре, однако «Зенит» из-за коронавирусных ограничений не захотел отпускать хавбеков. Дебют в первой сборной в итоге так и не состоялся. Но, как объясняла юридическая компания SILA ещё в 2021 году, турнир в Токио проходил под эгидой ФИФА, а потому оба футболиста считаются заигранными за Бразилию.

В отечественной истории бразильцы получали российский паспорт неоднократно и даже защищали честь страны. По этому пути пошли защитник Марио Фернандес, голкипер Гильерме и нападающий Ари.

Самой неудачной получилась натурализация бывшего форварда «Краснодара» и «Спартака». В составе национальной команды он провёл всего два матча в 2018 году, сыграв с Германией (0:3) и Швецией (0:2), после чего ни разу не вызывался.

Куда более успешной вышла карьера в сборной у Фернандеса. Защитника брали под чемпионат мира в России, и на турнире он выступил достойно. Особенно ярко он проявил себя в 1/8 финала с Испанией. Тогда Марио даже заметили скауты европейских клубов. А в игре с Хорватией бразилец, с одной стороны, забил спасительный мяч в дополнительное время, с другой — в серии пенальти не реализовал свой удар. После мундиаля футболист и дальше вызывался в команду, однако в прошлом году решил сконцентрироваться на ЦСКА, а по окончании сезона и вовсе покинул страну.

Но больше всех обрусел Гильерме. Он приехал в «Локомотив» в 2007 году и с тех пор не менял клуб. За железнодорожников вратарь провёл более 300 матчей. В селесао его никогда не вызывали, поскольку вратарская линия у пятикратных чемпионов мира всегда была максимально укомплектована. А Гильерме к тому же выпал из поля зрения тренеров из-за травмы, полученной на старте карьеры в стане красно-зелёных.

В сборной России он долго оставался запасным, однако после ухода Игоря Акинфеева стал основным голкипером на отборочном этапе Евро-2020. Он пропустил восемь мячей, но при этом сумел в шести встречах сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Сейчас Гильерме уже 36 лет, он отлично говорит по-русски и, как рассказывают, по окончании карьеры не планирует возвращаться в Бразилию. А спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн даже готов найти ему место в структуре клуба.

«У него есть длительный контракт, поэтому будущее не обсуждали. Конечно, хотели бы, чтобы он остался, когда закончит. К этой истории можно будет вернуться, когда он завершит карьеру», — цитирует Цорна ТАСС.

Однако в случае с Малкомом и Клаудиньо речь, похоже, всё-таки не идёт про усиление сборной, хотя не исключено, что РФС удастся найти лазейки в регламентах и привлечь легионеров. Иначе, по мнению ветерана ЦСКА Владимира Пономарёва, бумажная волокита не имеет никакого смысла.

«Если хотят, пусть делают. Это неплохо. Но я не понимаю, зачем им это нужно? Мы всё равно не принимаем участия в международных турнирах. Нас отстранили отовсюду. Мне кажется, это неправда. Фейк какой-то. Если бы они могли выступить за Россию на чемпионате мира или Европы, игра стоила бы свеч, а так — нет, конечно. Никакого резона нет, глупость», — заявил специалист в беседе с RT.

Версия про уход от налогов также выглядит не очень убедительной, поскольку зарплата бразильцев должна облагаться так же, как и у любого другого российского игрока.

Впрочем, по мнению бывшего форварда сборной и «Локомотива» Дмитрия Булыкина, не исключено, что паспорт РФ даст другие преимущества.

«У нас постоянно кто-то меняет гражданство. Были и Гильерме, и Ари. Теперь появятся ещё два бразильца. Почему нет? Они хотят, могут, и это позволяет российское законодательство. Если не сумеют играть за национальную команду, возможно, есть какие-то другие моменты, для чего именно это делается. Главное, они таким образом ничего не нарушают», — отметил собеседник RT.