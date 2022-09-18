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Мантуан: будет приятно добавить к голам в ворота «Динамо» и ЦСКА мяч в ворота «Спартака»

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Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан поделился эмоциями от гола в ворота «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мантуан: будет приятно добавить к голам в ворота «Динамо» и ЦСКА мяч в ворота «Спартака»
  • Legion-Media

«Будет очень круто, если это случится. Знаю, что игры «Зенита» со «Спартаком» — это класико и тоже очень принципиальные поединки. Поэтому будет приятно добавить к голам в ворота «Динамо» и ЦСКА гол в ворота «Спартака». Надеюсь, это произойдёт», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

Игра в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Мячи забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Густаво Мантуан (93-я).

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16 очков) располагается на шестой позиции.

Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России с московским ЦСКА (2:1). Полузащитник отличился спустя девять минут после появления на поле в концовке второго тайма.

Питерский клуб арендовал Мантуана у «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость о желании бразильцев Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта.

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