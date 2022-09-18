Радимов о возможной смене гражданства Малкомом и Клаудиньо: это слухи
- РИА Новости
«Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство? Я не в курсе. Всем слухам верить — с ума сойдешь. Когда официально в клубе подтвердят или кто-нибудь из футболистов скажет… Я с утра прочитал комментарий агента по этой информации: сказал, что он вообще такого не слышал. Это слухи», — цитирует Радимова «Чемпионат».
СМИ сообщали, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.
Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.
Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о возможном получении Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.