Колосков — о Малкоме и Клаудиньо: мне всё равно, гражданами какой страны они будут

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о возможном получении Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Главное, чтобы они играли за «Зенит» и мы могли смотреть на их мастерство. Мне всё равно, гражданами какой страны они будут. Позволяет ли это «Зениту» иметь больше легионеров? Куда уж больше? Больше некуда. Уже разрешено 13 человек. Кроме того, никто не подтвердил эту информацию: ни они, ни их агенты», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом. На его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, отреагировал на информацию о получении его клиентами российского гражданства.