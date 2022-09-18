Агент Малкома и Клаудиньо о возможном получении российского гражданства: не разговаривали на эту тему

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, отреагировал на информацию о получении российского гражданства его клиентами.

«Могут ли Малком и Клаудиньо сменить гражданство? Не знаю, что ответить на этот вопрос. Я с ними не разговаривал на эту тему», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.