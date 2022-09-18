Источник: Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

Бразильские футболисты начали процесс получения российского гражданства, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее защитник ЦСКА Милан Гайич оценил прогресс бывших одноклубников — Малкома из «Зенита» и Франсуа Камано из «Локомотива».