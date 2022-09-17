Гайич: Малком уже не тот футболист, с которым я играл во Франции
- AP
«Малком и Камано отличные игроки атаки. Если сейчас смотреть на этих игроков в «Зените» и «Локомотиве», то это не те футболисты, с которыми я играл во Франции. Каждый из них сделал безумный скачок в карьере», — цитирует Гайича Sport24.
Напомним, что три российских легионера вместе играли в «Бордо».
26-летний Гайич подписал контракт с красно-синими до 2025 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.
Ранее стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита».