Гайич: Малком уже не тот футболист, с которым я играл во Франции

Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил прогресс бывших одноклубников — Малкома из «Зенита» и Франсуа Камано из «Локомотива».

«Малком и Камано отличные игроки атаки. Если сейчас смотреть на этих игроков в «Зените» и «Локомотиве», то это не те футболисты, с которыми я играл во Франции. Каждый из них сделал безумный скачок в карьере», — цитирует Гайича Sport24.

Напомним, что три российских легионера вместе играли в «Бордо».

26-летний Гайич подписал контракт с красно-синими до 2025 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита».