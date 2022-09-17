Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита»
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В составе «Динамо» на поле с первых минут выйдут Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Даса, Фомин, Норманн, Макаров, Захарян, Нгамале и Смолов.
В стартовый состав «Зенита» попали Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком и Сергеев.
Встреча между командами состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.
«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.
Ранее Андрей Канчельскис заявил, что матч с «Зенитом» будет хорошей проверкой для Арсена Захаряна.