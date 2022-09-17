Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита»

«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы команд на матч десятого тура чемпионата России по футболу.

В составе «Динамо» на поле с первых минут выйдут Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт, Даса, Фомин, Норманн, Макаров, Захарян, Нгамале и Смолов.

В стартовый состав «Зенита» попали Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком и Сергеев.

Встреча между командами состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что матч с «Зенитом» будет хорошей проверкой для Арсена Захаряна.