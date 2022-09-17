Канчельскис считает, что матч с «Зенитом» будет хорошей проверкой для Захаряна

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от игры хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Матч против «Зенита» — хорошая проверка для Захаряна. Исход таких противостояний решают лидеры на поле. Арсен не всегда стабилен в топовых матчах — частенько растворяется на поле, если у команды что-то идёт не так», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он также заявил, что будет интересно посмотреть, как футболист справится с давлением, которое возникло вокруг него за последнее время. По словам бывшего спортсмена, если футболист силён духом, то никакой сорвавшийся трансфер не повлияет на его игру.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

Игра состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче десятого тура РПЛ между петербуржцами и «Динамо».