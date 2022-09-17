Аршавин считает, что скорость в атаке может помочь «Динамо» в матче с «Зенитом»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением от предстоящего матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и московским «Динамо».

«Если «Динамо» хорошо сыграет в атаке, использует зоны, будут убегать нападающие. Нападение у клуба остаётся очень интересным, разнообразным и быстрым, что может привести к проблемам в обороне у «Зенита», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он также предположил, что московская команда будет играть на контратаках. По его словам, футболисты со скоростью могут использовать это в свою пользу.

Игра состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».