военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аршавин считает, что скорость в атаке может помочь «Динамо» в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением от предстоящего матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербуржцами и московским «Динамо».
Аршавин считает, что скорость в атаке может помочь «Динамо» в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Если «Динамо» хорошо сыграет в атаке, использует зоны, будут убегать нападающие. Нападение у клуба остаётся очень интересным, разнообразным и быстрым, что может привести к проблемам в обороне у «Зенита», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он также предположил, что московская команда будет играть на контратаках. По его словам, футболисты со скоростью могут использовать это в свою пользу.

Игра состоится 17 сентября на «ВТБ Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

«Зенит» (23 очка) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить