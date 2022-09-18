Панов: «Спартак» по составу не хуже «Зенита»

Бывший нападающий сборной России по футболу сравнил составы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

«Пока игра «Спартака» нравится, но она не идеальна. Хочется, чтобы команда всегда боролась за (попадание в. — RT) тройку призёров, потому что по составу «Спартак» не хуже «Зенита», ЦСКА и «Динамо», но пока мы им уступаем», — цитирует Панова «Матч ТВ».

Панов, который является болельщиком красно-белых, выступал за «Зенит».

«Спартак» (16 очков) по итогам девяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» (26) лидирует в чемпионате.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал бардаком историю с дисквалификацией Кейта Бальде.