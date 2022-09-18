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Терюшков считает, что Малком и Клаудиньо привнесут большой вклад в российский футбол

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал новость о намерении игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
Терюшков считает, что Малком и Клаудиньо привнесут большой вклад в российский футбол
  • AP

«Я только с позитивом отнесусь к решению Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Россия — страна возможностей! Они кудесники мяча, которые привнесут большой вклад в наш футбол не только как игроки, но и как тренеры. В России бразильцы играют в футбол и получают удовольствие», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Он также заявил, что Малком и Клаудиньо будут востребованы в России даже после завершения карьеры.

СМИ сообщали, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное получение российского гражданства футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

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