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Мостовой — о возможной смене гражданства Малкомом и Клаудиньо: отношусь к этому отрицательно

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное получение российского гражданства футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.
Мостовой — о возможной смене гражданства Малкомом и Клаудиньо: отношусь к этому отрицательно
  • Gettyimages.ru

«Ужасно. Я отношусь к этому отрицательно. У нас уже были прецеденты, когда давали одному, другому паспорта. Помните Ари? Насмешили народ. Да, он молодец — хороший человек и нападающий. Но, ребят, у нас 150 млн в стране! Давайте тогда всем дадим паспорта, а наших ребят увезём куда-нибудь», цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что данный вопрос не должен подниматься.

СМИ сообщали, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость о желании бразильцев Малкома и Клаудиньо получить российские паспорта.

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