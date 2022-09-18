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Гендиректор «Зенита» считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ сохраняется

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что разговоры об исчезновении интриги в борьбе за титул чемпиона России по футболу преждевременны.
Гендиректор «Зенита» считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ сохраняется
  • РИА Новости

«Говорить о потере интриги в чемпионской гонке можно будет тогда, когда никто не сможет догнать лидера. Надеюсь, им будет «Зенит». На примере игры «Торпедо» и ЦСКА мы видим, как все предрекали армейцам безоговорочную победу и то, чем это закончилось, — цитирует Медведева ТАСС.

Он также подчеркнул, что футболисты подвержены влиянию СМИ.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. На втором месте расположился «Ростов» (22). Третье занимает ЦСКА (20).

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Торпедо». Забитым мячом отличился Стефан Шапич.

Ранее нападающий «Зенита» Густаво Мантуан поделился эмоциями от гола в ворота «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

 

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