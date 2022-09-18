Семшов назвал бредом возможную выдачу гражданства Малкому и Клаудиньо

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на новость о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо планируют получить российское гражданство.

«Насколько я знаю, Малком и Клаудиньо уже не раз привлекались в сборную Бразилии. Это полный бред — выдавать им гражданство России, не вижу в этом смысла. В нашей стране они просто играют в футбол. Мне кажется, эта информация — вброс и фейк. Малком и Клаудиньо не пойдут на это, а в нашей сборной есть хорошие российские футболисты», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. Бразилец также выступал за французский «Бордо» и бразильский «Коринтианс». В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал новость о намерении игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.