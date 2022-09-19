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Отец Сазонова — о выборе сборной Грузии: он хочет стать футболистом мирового класса

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Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, объяснил, почему его сын выбрал молодёжную сборную Грузии.

«Саба выбрал Грузию, чтобы получить больше возможностей для профессионального роста. Он хочет стать футболистом мирового класса», — цитирует отца Сазонова Sport24.

По его словам, на прошлой неделе футболист был включён в состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор, однако в понедельник «Динамо» сообщило, что 20-летний спортсмен получил приглашение в молодёжную команду Грузии и отправился в её расположение.

В текущем сезоне защитник провёл за бело-голубых десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Андрей Сазонов рассказал, что его сын мог перейти в «Эспаньол», но отказался от предложения из-за договорённости с «Динамо».

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