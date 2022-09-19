Отец Сазонова — о выборе сборной Грузии: он хочет стать футболистом мирового класса
«Саба выбрал Грузию, чтобы получить больше возможностей для профессионального роста. Он хочет стать футболистом мирового класса», — цитирует отца Сазонова Sport24.
По его словам, на прошлой неделе футболист был включён в состав молодёжной сборной России на сентябрьский сбор, однако в понедельник «Динамо» сообщило, что 20-летний спортсмен получил приглашение в молодёжную команду Грузии и отправился в её расположение.
В текущем сезоне защитник провёл за бело-голубых десять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее Андрей Сазонов рассказал, что его сын мог перейти в «Эспаньол», но отказался от предложения из-за договорённости с «Динамо».