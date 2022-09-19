Отец Сазонова объяснил, почему сын отказался от предложения «Эспаньола» и выбрал «Динамо»

Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова рассказал, что его сын мог перейти в «Эспаньол», но отказался от предложения из-за договорённости со столичным клубом.

«Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договорённостей с «Динамо». Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными», — цитирует отца Сазонова Sport24.

19 сентября сообщалось, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды.

В текущем сезоне защитник провёл за бело-голубых десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.