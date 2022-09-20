Травма Захаряна и визит представителей Медиалиги: как сборная России по футболу начала подготовку к матчу в Бишкеке

Сборная России по футболу начала подготовку к товарищескому матчу с национальной командой Киргизии, который в субботу пройдёт в Бишкеке. На базе в Новогорске собрались 28 игроков, 12 из которых вызваны впервые. К сожалению, не обошлось без форс-мажора: вместо травмированного Игоря Дивеева на сборы приглашён Данил Круговой. Кроме того, после медицинского обследования базу покинул Арсен Захарян — у полузащитника «Динамо» обнаружено повреждение, не позволяющее ему участвовать в тренировочном процессе.

Сборная России по футболу после долгого перерыва наконец-то собралась в Новогорске. Намеченный на 24 сентября товарищеский матч с командой Киргизии, конечно, не имеет никакого значения в плане результата. Однако он важен для спортсменов в первую очередь с психологической точки зрения. Как отметил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, это возможность напомнить миру, что «мы есть».

После десятого тура чемпионата страны игроки в течение двух дней собирались на базе в Подмосковье. Так, футболисты ЦСКА приступили к восстановительным тренировкам уже в воскресенье. А главной темой обсуждения стала травма защитника армейцев Игоря Дивеева, который неудачно приземлился и не смог доиграть матч с «Торпедо». В ходе обследования у него диагностировали перелом большеберцовой кости, на восстановление спортсмену понадобится минимум три месяца.

«Неприятная история. Он просто выпрыгнул вверх, а после приземления почувствовал, что у него в ноге какой-то щелчок, хруст произошёл. Конечно, мы все ему желаем здоровья, — приводит слова другого армейца, Фёдора Чалова, пресс-служба РФС. — Рад оказаться в сборной. Главное теперь — отработать без травм».

Вместо Дивеева тренерский штаб сборной вызвал в команду Данила Кругового. Как рассказал защитник «Зенита», он узнал о приглашении в автобусе, когда вместе с сине-бело-голубыми возвращался в Санкт-Петербург после матча с «Динамо».

«Планов никаких ещё не было. После звонка быстро заскочил домой, собрался и сразу отправился в Новогорск. Очень рад оказаться здесь», — признался Круговой.

Футболистам из южных городов добираться до Новогорска не так просто, как питерцам. Как рассказал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, он на электричке ехал до Сочи, а дальше — на самолёте до Москвы. Однако, несмотря на долгий путь, все были рады оказаться на сборах, потому что смогли наконец увидеться и пообщаться с коллегами.

Впрочем, для многих вызов в национальную команду стал первым в карьере. В этот раз в сборной сразу 12 новичков. Среди них 23-летний голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев. На первых тренировках он был особенно сосредоточен и внимательно слушал наставления тренера вратарей Виталия Кафанова.

«У меня есть мечта: сыграть за сборную России на официальном турнире. Наверное, сделан небольшой шажок к ней. Теперь нужно работать и проявлять себя в национальной команде», — отметил футболист.

После долгого перерыва в сборной оказался нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Он связывает свой прогресс с возвращением в клуб под руководством Карпина.

«Не вызывался очень давно — больше года точно. Причины? Наверное, я был не в лучшей форме. Были футболисты сильнее, которые играли и забивали, и надобности во мне не было. Здесь всё логично. Подъём начался во второй половине прошлого сезона, связываю его с возвращением в «Ростов» Валерия Георгиевича. Результативная игра перенеслась на начало этого сезона, надеюсь продолжать в том же духе», — поделился Комличенко.

За место в основном составе Комличенко придётся побороться в том числе с форвардом «Спартака» Александром Соболевым, который в последнее время регулярно забивает за красно-белых. При этом несколько голов получились особенно эффектными, например последний — в ворота «Локомотива». Тем не менее игрок остаётся крайне скромным и легко соглашается с критикой.

«Говорят, что я нетехничный? Может, так и есть. Просто получается красиво в последнее время», — отметил он, улыбаясь.

Первые тренировки команда, как обычно, провела в приподнятом настроении. Двусторонки сопровождались шуточными комментариями Карпина. Так, главный тренер отправил Комличенко исполнять пенальти, крикнув вратарю: «Не бойся, он всё равно бить не умеет». В зале наставник уже традиционно проверял у футболистов пресс, а затем и сам выполнял упражнения вместе с ними.

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Заехали в гости к игрокам и представители Медиалиги. В Telegram-канале «Некласико» появилось видео, в котором хавбек 2DROTS Даниил Крапивников и защитник «Локомотива» Станислав Магкеев соревнуются в скорости. И в этот раз, в отличие от Кубка России, обошлось без сюрпризов: победил железнодорожник.

При этом многие специалисты не видят ничего плохого в том, чтобы национальная команда провела полноценный матч с клубом из Медиалиги. Как отметил экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов, такая встреча вполне могла бы собрать 15 тыс. зрителей.

«Можно пригласить 2DROTS или «Амкал». Они неплохо выглядят... Блогерские команды любят, у них много фанатов, и на ребят из сборной можно посмотреть», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Однако без ложки дёгтя даже в первые дни сборов не обошлось. Во вторник утром стало известно, что Новогорск покидает Арсен Захарян: полузащитник «Динамо» получил травму в матче с «Зенитом» и не сможет выйти на поле в Бишкеке.

«Захарян получил удар в латеральную часть левого колена... Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт ему восстановительные мероприятия», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе москвичей.

Так что в ближайшее время на сборах может появиться ещё кто-то из футболистов на замену Захаряну. Национальная команда отправится в Киргизию 22 сентября.