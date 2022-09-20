военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мостовой выступил против организации матча между сборной России и медийной командой

Короткая ссылка
Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой отреагировал на предложение сыграть сборной России по футболу матч с медийной командой.
Мостовой выступил против организации матча между сборной России и медийной командой
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Как я понял, предложили провести матч сборной России по футболу с какой-нибудь медийной командой, потому что в Киргизии начались определённые события. Но почему киргизы не могут тогда приехать к нам? Если возможный матч сборной с медийным клубом будет проводиться как шоу, то такое событие организовывать не надо», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что сборная России может провести товарищеский матч с профессиональным клубом, так как сейчас будет перерыв на матчи международных стран.

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее сообщалось, что Карпин с тренерами сборной России по футболу сыграет с командой из Медиалиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить