Мостовой выступил против организации матча между сборной России и медийной командой

Главный тренер Fight Nights Александр Мостовой отреагировал на предложение сыграть сборной России по футболу матч с медийной командой.

«Как я понял, предложили провести матч сборной России по футболу с какой-нибудь медийной командой, потому что в Киргизии начались определённые события. Но почему киргизы не могут тогда приехать к нам? Если возможный матч сборной с медийным клубом будет проводиться как шоу, то такое событие организовывать не надо», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что сборная России может провести товарищеский матч с профессиональным клубом, так как сейчас будет перерыв на матчи международных стран.

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее сообщалось, что Карпин с тренерами сборной России по футболу сыграет с командой из Медиалиги.