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РБК: Карпин с тренерами сборной России по футболу сыграет с командой из Медиалиги

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Тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».
РБК: Карпин с тренерами сборной России по футболу сыграет с командой из Медиалиги
  • РИА Новости

Планируется, что игра между командой главного тренера сборной России Валерия Карпина и «Нашими парнями» пройдёт 21 сентября в Новогорске, сообщает РБК.

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Fight Nights нанёс поражение в матче Медийной футбольной лиги «Рубину».

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