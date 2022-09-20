Галактионов уважает выбор Сазонова в пользу сборной Грузии
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Мы уважаем выбор футболиста. Это его право — выбирать, за какую футбольную ассоциацию ему выступать дальше. Его личный выбор, его личное желание», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Он добавил, что тренеры желали бы знать заранее о решении игрока выступать за молодёжную команду Грузии.
19 сентября появились сообщения, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды. При этом игрок появился в расширенном составе «молодёжки» России.
Ранее Вячеслав Колосков назвал оправданным решение Сазонова выступать за сборную Грузии.