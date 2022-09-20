Галактионов уважает выбор Сазонова в пользу сборной Грузии

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал отказ защитника «Динамо» Сабы Сазонова от выступлений за команду.

«Мы уважаем выбор футболиста. Это его право — выбирать, за какую футбольную ассоциацию ему выступать дальше. Его личный выбор, его личное желание», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Он добавил, что тренеры желали бы знать заранее о решении игрока выступать за молодёжную команду Грузии.

19 сентября появились сообщения, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды. При этом игрок появился в расширенном составе «молодёжки» России.

Ранее Вячеслав Колосков назвал оправданным решение Сазонова выступать за сборную Грузии.