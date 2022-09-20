военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Галактионов уважает выбор Сазонова в пользу сборной Грузии

Короткая ссылка
Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал отказ защитника «Динамо» Сабы Сазонова от выступлений за команду.
Галактионов уважает выбор Сазонова в пользу сборной Грузии
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мы уважаем выбор футболиста. Это его право — выбирать, за какую футбольную ассоциацию ему выступать дальше. Его личный выбор, его личное желание», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Он добавил, что тренеры желали бы знать заранее о решении игрока выступать за молодёжную команду Грузии.

19 сентября появились сообщения, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды. При этом игрок появился в расширенном составе «молодёжки» России.

Ранее Вячеслав Колосков назвал оправданным решение Сазонова выступать за сборную Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить