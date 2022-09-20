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Агент Дивеева заявил, что игроку не планируют делать операцию

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Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, рассказал о полученной его клиентом травме.
Агент Дивеева заявил, что игроку не планируют делать операцию
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Травма у Игоря серьёзная. Но перелом без смещения. Насчёт операции — доктора думают. Но вроде её не предвидится. Сроки восстановления? В осенней части Игорь, к сожалению, не сыграет», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что игрок получил травму в матче десятого тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Футболист покинул поле на 78-й минуте. Игорь ушёл в раздевалку, хромая, его поддерживали сотрудники медицинского штаба.

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости. Защитник пропустит матчи сборной России. Вместо него в национальную команду вызван защитник «Зенита» Даниил Круговой.

Ранее Владимир Пономарёв прокомментировал травму Игоря Дивеева.

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