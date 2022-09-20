военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Петракова после жалобы РФС

Короткая ссылка
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение главному тренеру сборной Украины Александру Петракову за высказывания в адрес России.
УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Петракова после жалобы РФС
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь уплатить», — написал Павелко в соцсетях.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в УЕФА с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова. Украинский специалист призывал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с главой УЕФА Александером Чеферином.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить