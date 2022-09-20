УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Петракова после жалобы РФС
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«Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь уплатить», — написал Павелко в соцсетях.
Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в УЕФА с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова. Украинский специалист призывал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с главой УЕФА Александером Чеферином.