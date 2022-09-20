УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины Петракова после жалобы РФС

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение главному тренеру сборной Украины Александру Петракову за высказывания в адрес России.

«Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь уплатить», — написал Павелко в соцсетях.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в УЕФА с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова. Украинский специалист призывал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с главой УЕФА Александером Чеферином.