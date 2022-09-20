Баженов считает последовательным решением отстранение сборной России от Евро-2024

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Оно последовательное. Мне кажется, большинство, кто разбирается в футболе, понимали, что, скорее всего, отстранят. Поэтому для меня это неудивительно, совсем не сюрприз. Жаль, что сборная не может играть с сильнейшими на Европе», — цитирует Баженова «Евро-Футбол.ру».

По его словам, сборной России нужно играть товарищеские матчи с другими командами и продолжать искать себе оппонентов, потому что для футболистов сборная — это мечта и основа в карьере.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.