Гаджиев — о недопуске России на Евро-2024: давно понятно, что все решения являются политическими

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Ожидал, что всё завершится именно так. На основании реакции, которую мы видим со стороны ЕС, США, которые оказывают серьёзное влияние на всю жизнь нашего мира. Давно понятно, что все решения являются политическими. И было несерьёзно ожидать, что в этой ситуации всё сложится иным образом. Думаю, пока не закончатся события на Украине, наше выступление на международных турнирах крайне маловероятно», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал проведение товарищеского матча с командой Киргизии.