Игнатьев — о матче с Киргизией: необходимо готовиться и иметь постоянную соревновательную практику

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал проведение товарищеского матча с командой Киргизии.

«Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще. Необходимо готовиться, а для этого — иметь постоянную соревновательную практику. Причём не только на клубном уровне. Спортсменов необходимо собирать вместе и давать им налаживать взаимопонимание друг с другом. Неважно, кто будет соперником в этих товарищеских матчах — «Спартак» или «Зенит». Одним словом, необходимо продолжать выделять футболистов, которые будут стремиться в эту сборную. Объяснить, что она существует прямо здесь и сейчас, а не когда отстранение будет снято. В противном случае поезд уйдёт», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее Игнатьев прокомментировал отстранение национальной команды от участия в отборочном цикле Евро-2024.