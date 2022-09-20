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Игнатьев — о матче с Киргизией: необходимо готовиться и иметь постоянную соревновательную практику

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал проведение товарищеского матча с командой Киргизии.
Игнатьев — о матче с Киргизией: необходимо готовиться и иметь постоянную соревновательную практику
  • РИА Новости

«Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще. Необходимо готовиться, а для этого — иметь постоянную соревновательную практику. Причём не только на клубном уровне. Спортсменов необходимо собирать вместе и давать им налаживать взаимопонимание друг с другом. Неважно, кто будет соперником в этих товарищеских матчах — «Спартак» или «Зенит». Одним словом, необходимо продолжать выделять футболистов, которые будут стремиться в эту сборную. Объяснить, что она существует прямо здесь и сейчас, а не когда отстранение будет снято. В противном случае поезд уйдёт», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Ранее Игнатьев прокомментировал отстранение национальной команды от участия в отборочном цикле Евро-2024.

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