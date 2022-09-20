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Игнатьев негативно воспринял решение УЕФА о недопуске сборной России к жеребьёвке Евро-2024

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отстранение национальной команды от участия в отборочном цикле Евро-2024.
Игнатьев негативно воспринял решение УЕФА о недопуске сборной России к жеребьёвке Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © imagenavi

«Негативно воспринял решение УЕФА не допустить сборную России к жеребьёвке Евро-2024. Но ожидал такого развития ситуации — судя по происходящему вокруг, отношению к нашему футболу. Было понятно, что на данном этапе ждать послаблений не приходилось. Посмотрите, какая была реакция на организацию товарищеского матча с Боснией и Герцеговиной. Спортсмены выражают недовольство этим фактом. Кто-то хочет принимать участие в этой встрече, кто-то — нет», — заявил Игнатьев в интервью RT.

Он также отметил, что во время отстранения российских команд от международных турниров в стране необходимо заняться развитием футбола.

«Другое дело, что спустя какое-то время сборная России всё же будет допущена до международных соревнований. И его нельзя потратить впустую. Необходимо заняться развитием футбола в стране, начать с низов — детского и юношеского футбола, дойти до Первой лиги и РПЛ. А также продолжать собирать сборную. Давать людям понять, что однажды возвращение состоится, и в этот момент мы предстанем не мальчиками для битья, а полноценным сильным коллективом», — добавил Игнатьев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации Евро-2024.

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