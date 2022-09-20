Плющенко о недопуске России к Евро-2024: нужно продолжать соревноваться внутри страны
- РИА Новости
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«Плохо это. Но мы, спортсмены, уже давно к этому готовы. Нужно продолжать соревноваться внутри страны, повышая наше мастерство и готовясь побеждать на мировой арене», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».
20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.
Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на решение УЕФА не допускать команду России до Евро-2024.