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Плющенко о недопуске России к Евро-2024: нужно продолжать соревноваться внутри страны

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Плющенко о недопуске России к Евро-2024: нужно продолжать соревноваться внутри страны
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Плохо это. Но мы, спортсмены, уже давно к этому готовы. Нужно продолжать соревноваться внутри страны, повышая наше мастерство и готовясь побеждать на мировой арене», — цитирует Плющенко «Матч ТВ».

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на решение УЕФА не допускать команду России до Евро-2024.

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