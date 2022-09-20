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Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке Евро-2024

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Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.
Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», — сообщила пресс-служба РФС.

В сообщении также говорится, что на данный момент организация ожидает от CAS полного текста решения по апелляции.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдет во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление УАФ об отстранении России от Евро-2024.

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