Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке Евро-2024
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«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления», — сообщила пресс-служба РФС.
В сообщении также говорится, что на данный момент организация ожидает от CAS полного текста решения по апелляции.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдет во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.
Ранее в Госдуме прокомментировали заявление УАФ об отстранении России от Евро-2024.