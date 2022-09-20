В Госдуме прокомментировали заявление УАФ об отстранении России от Евро-2024

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о возможном отстранении сборной России от участия в жеребьёвке чемпионата Европы — 2024.

«Если это подтвердится, то это достаточно ожидаемо. Мы понимаем, что в этой ситуации вряд ли в ближайшее время смогут наши играть. Когда что-то изменится, жеребьёвка уже пройдёт — вот в чём проблема. В ряде видов спорта это не принципиально, ты можешь в любой момент подключиться. В футболе, к сожалению, есть жеребьёвка и планирование», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

По её мнению, Россию могут не допустить на чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В начале сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

20 сентября президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном отстранении сборной России от участия в жеребьёвке чемпионата Европы — 2024.