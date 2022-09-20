Соболев о недопуске России на Евро-2024: будем стараться мотивировать себя
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«Тяжело отвечать на вопрос про отстранение. Только узнал от вас. Мы играем ради еврокубков, сборной. А теперь этого нет. Но будем стараться мотивировать себя. Собираться всё равно надо. Много новых ребят, кто-то заканчивает. Нужно встречаться», — сказал Соболев на пресс-конференции.
20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.
Ранее Соболев рассказал о тренировочном процессе в сборной России.