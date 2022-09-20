Соболев: рад, что остался в расширенном списке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о тренировочном процессе в сборной России.

«Давно не собирались. Давно не вызывался я. При Карпине первый сбор. Рад, что остался в списке из расширенного. Ничего нового в плане распорядка нет. Я тоже можно сказать новичок в этой команде. Желаю всем ребятам удачи. Чтобы они закрепились в команде», — сказал Соболев на пресс-конференции.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Встреча с Киргизией пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее Соболев допустил, что его голы могут быть связаны не с техничностью, а с удачей.