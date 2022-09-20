Гришин ответил насколько важно для футболистов выступление за сборную России

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин поделился мнением, насколько важно для футболистов выступать за сборную России.

«Сложно ответить на этот вопрос. Да, у футболистов есть клубные турниры, еврокубки. Но далеко не все у нас могут позволить себе последовать по пути Александра Головина, Алексея Миранчука и уехать играть во Францию или Италию. Но я думаю, что в том же РПЛ достаточно возможностей для развития. Посмотрите, к нам по-прежнему приезжают бразильцы, сербы», — рассказал Гришин RT.

Ранее сообщалось, что Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи.