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Гришин ответил насколько важно для футболистов выступление за сборную России

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Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин поделился мнением, насколько важно для футболистов выступать за сборную России.
Гришин ответил насколько важно для футболистов выступление за сборную России
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«Сложно ответить на этот вопрос. Да, у футболистов есть клубные турниры, еврокубки. Но далеко не все у нас могут позволить себе последовать по пути Александра Головина, Алексея Миранчука и уехать играть во Францию или Италию. Но я думаю, что в том же РПЛ достаточно возможностей для развития. Посмотрите, к нам по-прежнему приезжают бразильцы, сербы», — рассказал Гришин RT.

Ранее сообщалось, что Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи.

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