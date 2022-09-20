Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи.

«Безусловно, нужно продолжать проводить товарищеские матчи, оставаться активными. В сентябре сборная России сыграет с Киргизией, в будущем эту практику необходимо продолжать. Возможно, стоит заняться процессом омоложения национальной команды. В 2024 году некоторые члены коллектива уже достигнут солидного по футбольным меркам возраста и не факт, что они будут конкурентоспособны к 2026-му», — заявил Гришин RT.

Ранее бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.