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Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи

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Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи.
Гришин считает, что сборной России нужно продолжать проводить товарищеские матчи
  • Gettyimages.ru
  • © Cocoon

«Безусловно, нужно продолжать проводить товарищеские матчи, оставаться активными. В сентябре сборная России сыграет с Киргизией, в будущем эту практику необходимо продолжать. Возможно, стоит заняться процессом омоложения национальной команды. В 2024 году некоторые члены коллектива уже достигнут солидного по футбольным меркам возраста и не факт, что они будут конкурентоспособны к 2026-му», — заявил Гришин RT.

Ранее бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.

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