военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гаджиев: в футболе свободное время можно насыщать играми национального первенства

Короткая ссылка
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отстранении российских клубов и национальной сборной от международных турниров.
Гаджиев: в футболе свободное время можно насыщать играми национального первенства
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Безусловно, это тяжёлый удар. При этом нельзя сказать, что футболистам однозначно лучше, чем тем же олимпийцам или хоккеистам, выступающим в Северной Америке. Каждый случай индивидуален. В целом это крайне неприятная ситуация для любого спортсмена, в каком бы виде он ни был задействован», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Он также отметил, что у футболистов в какой-то степени чуть больше возможностей в этой ситуации, потому что они могут выступать в других чемпионатах или представлять другие страны.

«Но были у нас и такие игроки, которые принципиально не хотели уезжать в другие страны. Тот же Егор Титов, который принципиально играл за «Спартак». Или Андрей Тихонов. Таких примеров немало. В футболе оставшееся свободным время можно насыщать играми национального первенства, Кубка. Болельщиками мы не обижены. Если на встречах нет Fan ID, то посещаемость традиционно высокая. Кроме того, мне очень нравится инициатива приглашения известных артистов на матчи. Думаю, мы можем сделать из футбола интересное, красочное зрелище», — добавил Гаджиев.

Ранее Игнатьев поделился мнением о смене гражданства российскими футболистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить