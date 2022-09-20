Гаджиев: в футболе свободное время можно насыщать играми национального первенства

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об отстранении российских клубов и национальной сборной от международных турниров.

«Безусловно, это тяжёлый удар. При этом нельзя сказать, что футболистам однозначно лучше, чем тем же олимпийцам или хоккеистам, выступающим в Северной Америке. Каждый случай индивидуален. В целом это крайне неприятная ситуация для любого спортсмена, в каком бы виде он ни был задействован», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Он также отметил, что у футболистов в какой-то степени чуть больше возможностей в этой ситуации, потому что они могут выступать в других чемпионатах или представлять другие страны.

«Но были у нас и такие игроки, которые принципиально не хотели уезжать в другие страны. Тот же Егор Титов, который принципиально играл за «Спартак». Или Андрей Тихонов. Таких примеров немало. В футболе оставшееся свободным время можно насыщать играми национального первенства, Кубка. Болельщиками мы не обижены. Если на встречах нет Fan ID, то посещаемость традиционно высокая. Кроме того, мне очень нравится инициатива приглашения известных артистов на матчи. Думаю, мы можем сделать из футбола интересное, красочное зрелище», — добавил Гаджиев.

Ранее Игнатьев поделился мнением о смене гражданства российскими футболистами.