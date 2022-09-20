Игнатьев: частные моменты смены гражданства неизбежны, но предотвратить это невозможно

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о смене гражданства российскими футболистами.

«Частные моменты неизбежны, но предотвратить это невозможно. Люди хотят играть. И сейчас достаточно примеров, когда наши спортсмены представляют другие сборные — те же Эдуард Сперцян, Хорен Байрамян. Здесь нет ничего криминального. Цель любого футболиста — выступать в Лиге чемпионов и за национальную команду. Это деньги, это престиж. Со своей стороны, нам нужно делать всё возможное, чтобы игроки массово не уходили в другие сборные. Но если это настоящий российский футболист, то он останется. Другие пусть уходят», — рассказал Игнатьев в интервью RT.

Ранее Игнатьев прокомментировал отстранение национальной команды от участия в отборочном цикле Евро-2024.