Карпин рассказал, что новость об отстранении России не была неожиданностью
- РИА Новости
«Ничего не поменялось. Даже если не скоро вернёмся. Надо быть готовыми. Моё мнение не поменялось. Когда мне начали названивать человек 50, то понял — что-то случилось. И увидел новость. А вы ждали другого? Да, надеялись, но неожиданностью решение не было. Как отреагировали игроки? У них была теория и тренировка», — сказал Карпин на пресс-конференции.
20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».