Карпин рассказал, что новость об отстранении России не была неожиданностью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Ничего не поменялось. Даже если не скоро вернёмся. Надо быть готовыми. Моё мнение не поменялось. Когда мне начали названивать человек 50, то понял — что-то случилось. И увидел новость. А вы ждали другого? Да, надеялись, но неожиданностью решение не было. Как отреагировали игроки? У них была теория и тренировка», — сказал Карпин на пресс-конференции.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».