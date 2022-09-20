Чалов о недопуске России на Евро-2024: конечно, мы расстроены, мы футболисты и хотим играть в футбол

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о тренировочном процессе в сборной России.

«Не допустили до жеребьёвки, узнал сегодня, вопрос не ко мне. Конечно, мы расстроены. Мы футболисты и хотим играть в футбол. Пока не сильно расстроены, наверное, потом придёт осознание. Это было в целом ожидаемо. Поэтому готовимся к Киргизии. Много новых ребят, тренер, требования. Это и игровые моменты. Другая тактика. Нужно приспосабливаться», — сказал Чалов на пресс-конференции.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее Чалов прокомментировал три пенальти в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».