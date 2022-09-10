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Чалов — о трёх пенальти в матче с «Краснодаром»: иногда нужно делать добро

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал три пенальти в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Чалов — о трёх пенальти в матче с «Краснодаром»: иногда нужно делать добро
  • РИА Новости

«Почему три разных пенальтиста? Иногда нужно делать добро, чтобы оно возвращалось. Должен был бить я, но Кара попросил, а впоследствии он заработал пенальти для меня», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

По его словам, ЦСКА мог бы забить гораздо больше мячей.

«В начале были моментики, надо было их реализовывать. Сегодня сыграли хорошо. Мы отдали им мяч и ловили их на контратаках. Разобрали соперника, поэтому так получилось», — добавил Чалов.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе ЦСКА мячи забили Хорхе Карраскаль (30-я минута, пенальти), Фёдор Чалов (45-я, пенальти), Хесус Медина (63-я, пенальти) и Адольфо Гайч (90+5). У «Краснодара» отличился Кристиан Рамирес (47-я).

ЦСКА (20 очков) сравнялся с «Зенитом» (20), с которым делит первое место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на третьей позиции.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче девятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

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